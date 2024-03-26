Почему по адвокатскому запросу уже нельзя исключать мужчин из базы Армор

Из базы "Армор" больше не исключают. Фото: inforesist.org

Раньше, если военнообязанному поступала информация от сотрудников полиции, что он якобы находится в розыске, и занесен в базу уклонистов "Армор", то проблему можно было решить с помощью адвоката. Можно ли так поступить сейчас?

Об этом на своем канале в Telegram рассказал адвокат Александр Потешин.

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Как это работало

Еще недавно можно было обратиться в полицию с адвокатским запросом, ответ на который должны давать в течение пяти рабочих дней.

Далее, получив письмо от ТЦК, что по отношению к вам не составлялся протокол и не выносилось постановление по статье 210-1 КУоАП, нужно было написать жалобу об исключении вас из перечня лиц, в отношении которых были переданы сведения в полицию с целью розыска и задержания, как уклониста. Если жалобу игнорировали, была возможность обратиться в суд по поводу незаконного включения в базу "Армор".

Почему не работает сейчас

"Если простыми словами, то исключение сведений из базы "Армор" по заявлению уже перестало работать. Национальная полиция, областное и районное управление отписываются и не изымают информацию. Поэтому эта история уже больше раздута, чем имеет практическую пользу, к сожалению", — отметил Потешин.

Ранее мы писали, кто имеет право отказаться от повестки. Также адвокат объяснил, можно ли отказаться от повестки по истечении срока бронирования.