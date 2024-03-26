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Виключення чоловіків з бази Армор за запитом адвоката вже не працює — що трапилося

26 березня 2024 21:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Чому за адвокатським запитом вже не можна виключати чоловіків з бази Армор
З бази "Армор" більше не вилучають. Фото: inforesist.org
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Раніше, якщо до військовозобов'язаного надходила інформація від співробітників поліції, що він начебто перебуваєте у розшуку, та занесений до бази ухилянтів "Армор", то проблему можна було розв'язати за допомогою адвоката. Чи можна так вчинити зараз.

Про це на своєму каналі в Telegram розповів адвокат Олександр Потєшін.

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Як це працювало

Ще недавно можна було звернутися до поліції з адвокатським запитом, відповідь на який повинні надавати протягом п'яти робочих днів.

Далі, отримавши лист від ТЦК, що стосовно вас не складався протокол та не виносилась постанова за статтею 210-1 КУпАП, треба було написати скаргу щодо виключення вас із переліку осіб, відносно яких були передані відомості до поліції з метою розшуку та затримання, як ухилянта. Якщо скаргу ігнорували була можливість звернутися до суду щодо незаконного включення до бази "Армор".

Чому не працює зараз

"Якщо простими словами, то виключення відомостей з бази "Армор" по заяві вже перестало працювати. Національна поліція, обласне та районне управляння відписуються та не вилучають інформацію. Тому ця історія вже більше роздута, ніж має практичної користі, на жаль", — зазначив Потєшін.

Раніше ми писали, хто має право відмовитися від повістки. Також адвокат пояснив, чи можна відмовитися від повістки після закінчення терміну бронювання.

мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти
Нацполіція

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