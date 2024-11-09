Военный учет – исключение из военного учета, нужна ли ВВК

Оформление документов о воинском учете. Фото: mtwtu.org.ua

Человек с инвалидностью может быть исключен из воинского учета. Но это произойдет не автоматически, а только после прохождения военно-врачебной комиссии, которая подтвердит непригодность гражданина к военной службе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Инвалидности для исключения из учета недостаточно

К юристам обратился военнообязанный гражданин с вопросом: могут ли исключить из воинского учета человека с инвалидностью третьей группы.

"Инвалидность является лишь основанием для отсрочки", — объяснил юрист Владислав Дерий.

Какую процедуру нужно пройти военнообязанному

Юрист подчеркнул, что для исключения из воинского учета нужно подтвердить непригодность к военной службе.

"Чтобы Вас исключили из воинского учета — Вам нужно пройти военно-врачебную комиссию. Принятие решения о пригодности к военной службе отнесено исключительно к компетенции ВВК", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли снова взять на учет гражданина, которого уже исключили по тем или иным причинам.

Также мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу гражданина, исключенного из воинского учета.