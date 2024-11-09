Военный учет – исключение из военного учета, нужна ли ВВК

Исключение с учета из-за инвалидности — нужно ли проходить ВВК
Человек с инвалидностью может быть исключен из воинского учета. Но это произойдет не автоматически, а только после прохождения военно-врачебной комиссии, которая подтвердит непригодность гражданина к военной службе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Инвалидности для исключения из учета недостаточно
К юристам обратился военнообязанный гражданин с вопросом: могут ли исключить из воинского учета человека с инвалидностью третьей группы.
"Инвалидность является лишь основанием для отсрочки", — объяснил юрист Владислав Дерий.
Какую процедуру нужно пройти военнообязанному
Юрист подчеркнул, что для исключения из воинского учета нужно подтвердить непригодность к военной службе.
"Чтобы Вас исключили из воинского учета — Вам нужно пройти военно-врачебную комиссию. Принятие решения о пригодности к военной службе отнесено исключительно к компетенции ВВК", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, могут ли снова взять на учет гражданина, которого уже исключили по тем или иным причинам.
Также мы сообщали о том, возможен ли выезд за границу гражданина, исключенного из воинского учета.
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