Військовий облік - виключення з військового обліку, чи потрібна ВЛК

Оформлення документів про військовий облік. Фото: mtwtu.org.ua

Людина з інвалідністю може бути виключена з військового обліку. Але це відбудеться не автоматично, а лише після проходження військово-лікарської комісії, яка підтвердить непридатність цього громадянина до військової служби.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин з питанням — чи можуть виключити з військового обліку людину з інвалідністю третьої групи.

"Інвалідність є лише підставою для відстрочки", — пояснив юрист Владислав Дерій.

Яку процедуру треба пройти військовозобов’язаному

Правник підкреслив, що для виключення з військового обліку потрібно підтвердити непридатність до військової служби.

"Щоб Вас виключили з військового обліку — Вам потрібно пройти військово-лікарську комісію. Прийняття рішення щодо придатності до військової служби віднесено виключно до компетенції ВЛК", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть знову взяти на облік того громадянина, якого уже виключили з тих чи інших причин.

Також ми повідомляли про те, чи можливий виїзд за кордон громадянина, виключеного з військового обліку.