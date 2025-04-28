Юристы объяснили, могут ли выезжать за границу те, кого исключили с воинского учета

Пограничники проверяют документы мужчин. Фото иллюстративное: veteran.com.ua

В условиях военного положения большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины. Исключением являются граждане, которые не подлежат призыву.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

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Кого исключают с воинского учета

Исключение с воинского учета возможно, если военнообязанный достиг предельного возраста пребывания на учете или непригоден к военной службе по состоянию здоровья. Также с учета исключают тех, кто имеет временную непригодность к службе из-за проблем со здоровьем, и военнообязанных, которые утратили гражданство Украины.

Пересечение границы после снятия с воинского учета

Граждане, которых исключили с воинского учета, не подлежат призыву, поэтому могут выезжать за границу. Для этого им нужно лишь иметь при себе ряд документов: загранпаспорт, военный билет, выписку "Резерв+" с отметкой об исключении с воинского учета и заключение ВВК.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, когда гражданина, которого ВВК признала непригодным к службе, исключают с учета ТЦК и СП. По его словам, такое возможно только после подтверждения от центральной ВВК.

Также мы сообщали, что предприятия должны информировать ТЦК и СП обо всех своих работниках, состоящих на воинском учете. Речь идет даже о людях, которые работают на основании трудового договора.