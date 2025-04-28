Юристи пояснили, чи можуть виїжджати за кордон ті, кого виключили з військового обліку

Прикордонники перевіряють документи чоловіків. Фото ілюстративне: veteran.com.ua

В умовах воєнного стану більшість чоловіків віком від 18 до 60 років не мають права виїжджати за межі України. Винятком є громадяни, які не підлягають призову.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

Реклама

Читайте також:

Кого виключають із військового обліку

Виключення з військового обліку можливе, якщо військовозобов'язаний досягнув граничного віку перебування на обліку або непридатний до військової служби за станом здоров'я. Також з обліку виключають тих, хто має тимчасову непридатність до служби через проблеми зі здоров'ям, і військовозобов'язаних, які втратили громадянство України.

Перетин кордону після зняття з військового обліку

Громадяни, яких виключили з військового обліку, не підлягають призову, тому можуть виїжджати за кордон. Для цього їм потрібно лише мати при собі низку документів: закордонний паспорт, військовий квиток, витяг "Резерв+" із позначкою про виключення з військового обліку та висновок ВЛК.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, коли громадянина, якого ВЛК визнала непридатним до служби, виключають з обліку ТЦК та СП. За його словами, таке можливо лише після підтвердження від центральної ВЛК.

Також ми повідомляли, що підприємства мають інформувати ТЦК та СП про всіх своїх працівників, які перебувають на військовому обліку. Йдеться навіть про людей, які працюють на підставі трудового договору.