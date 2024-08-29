Применение Резерв+ - как работают данные об исключениях из военного учета и означающие даты

Исключение из военного учета — почему в "Резерв+" оно не бессрочно
Исключение военнообязанного гражданина из военного учета бессрочно и окончательно. Дата же, указанная в мобильном приложении "Резерв+", появляется только потому, что сам электронный военно-учетный документ, сгенерированный в "Резерв+", имеет конечную дату действия, в отличие от бумажного военного билета.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключение из военного учета
Часть граждан Украины призывного возраста, согласно действующему законодательству, после прохождения военно-врачебной комиссии может быть признана непригодной к военной службе и исключена из военного учета.
Исключение таких граждан бессрочно и необратимо. Впрочем, в мобильном приложении "Резерв+" у таких непригодных появилась дата, до которой действует это исключение сроком один год. Юристы объяснили, в чем здесь причина.
Откуда берется дата в "Резерв+"
"Да, Вы действительно исключены из учета", — подтвердил адвокат Сергей Айвазян, отвечая такому гражданину.
Но, пояснил юрист, дата, когда якобы истекает действие исключения из военного учета, появляется в "Резерв+" неслучайно. Дело в том, что сам электронный военно-учетный документ не бессрочен.
"Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования и не может превышать срок действия отсрочки от направления для прохождения базовой военной службы для призывников или отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период (бронирование ) для военнообязанных и резервистов", — подчеркнул Айвазян.
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