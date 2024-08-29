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Виключення з військового обліку — чому в "Резерв+" воно не безстрокове

29 серпня 2024 04:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Застосунок Резерв+ - як працюють дані про виключення з військового обліку та що означають дати
Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Виключення військовозобов’язаного громадянина з військового обліку є безстроковим і остаточним. Дата ж, яка вказується у мобільному застосунку "Резерв+", з’являється лише тому, що сам електронний військово-обліковий документ, згенерований у "Резерв+", має кінцеву дату чинності, на відміну від паперового військового квитка.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виключення з військового обліку

Частина громадян України призовного віку, згідно із чинним законодавством, після проходження військово-лікарської комісії може бути визнана непридатними до військової служби і виключена з військового обліку.

Виключення таких громадян є безстроковим і незворотнім. Втім, у мобільному застосунку "Резерв+" у таких непридатних з’явилася дата, до якої чинне це виключення — терміном один рік. Юристи пояснили, у чому тут причина.

Звідки береться дата у "Резерв+"

"Так, Ви дійсно виключені з обліку", — підтвердив адвокат Сергій Айвазян, відповідаючи такому громадянину.

Але, пояснив юрист, дата, коли нібито закінчується дія виключення з військового обліку, з’являється у "Резерв+" невипадково. Справа в тому, що сам електронний військово-обліковий документ не є безстроковим.

"Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування та не може перевищувати строк дії відстрочки від направлення для проходження базової військової служби для призовників або відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період (бронювання) для військовозобов’язаних та резервістів", — підкреслив Айвазян.

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військовий облік мобілізація військовозобов'язані резерв військова служба

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