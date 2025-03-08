Выплаты добровольцам до 25 лет - кто не сможет получить выплаты

Военнослужащие в возрасте до 25 лет. Фото: "Главком"

Добровольцы, которые пошли на контракт в призывном возрасте до принятия постановления Кабмина о денежном вознаграждении в размере 1 млн грн, тоже имеют право на получение этих средств. Но существует исключение, когда такому военному вознаграждение не выплатят.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Вознаграждение в размере 1 млн грн

Кабинет Министров Украины постановлением №153 "О реализации экспериментального проекта по повышению мотивации к прохождению отдельными категориями граждан Украины военной службы в Вооруженных силах во время военного положения" принял решение о выплате денежного вознаграждения в размере 1 млн грн добровольцам, которые пошли служить в ВСУ на контракт до достижения 25-летнего возраста.

Согласно этому постановлению, право на получение такого вознаграждения имеют и те военные, которые подписали контракт с ВСУ в возрасте до 25 лет еще до момента принятия Кабинетом Министров решения о вознаграждении.

Когда призывники-добровольцы не получат это вознаграждение

Впрочем, отметил адвокат Юрий Айвазян, не все такие добровольцы имеют право на получение этого вознаграждения в размере 1 млн грн.

Те из военнослужащих-контрактников, которые два или более раз по совокупности привлекались к уголовной ответственности, административной ответственности за совершение военного административного правонарушения или на основании письменного приказа к дисциплинарной ответственности за нарушение воинской дисциплины — не подпадают под действие постановления Кабмина.

Поэтому им не начислятся эти средства.

Напомним, мы ранее писали о том, получат ли выплату в размере 1 млн грн все добровольцы, которые пошли служить в ВСУ.

Также мы сообщали о том, какие выплаты получают солдаты срочной службы.