Виплати добровольцям до 25 років - хто не зможе отримати виплати

Військовослужбовці віком до 25 років. Фото: "Главком"

Добровольці, які пішли на контракт у призовному віці до ухвалення постанови Кабміну про грошову винагороду розміром 1 млн грн, теж мають право на отримання цих коштів. Та існує виняток, коли такому військовому винагороду не виплатять.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Винагорода розміром 1 млн грн

Кабінет Міністрів України постановою №153 "Про реалізацію експериментального проекту щодо підвищення мотивації до проходження окремими категоріями громадян України військової служби у Збройних силах під час воєнного стану" ухвалив рішення щодо виплати грошової винагороди розміром 1 млн грн добровольцям, які пішли служити до ЗСУ на контракт до досягнення 25-річного віку.

Згідно із цією постановою, право на отримання такої винагороди мають і ті військові, які підписали контракт із ЗСУ у віці до 25 років ще до моменту ухвалення Кабінетом Міністрів рішення про винагороду.

Коли призовники-добровольці не отримають цю винагороду

Втім, зазначив адвокат Юрій Айвазян, не усі такі добровольці мають право на отримання цієї винагороди розміром 1 млн грн.

Ті з військовослужбовців-контрактників, які два або більше разів за сукупністю притягувалися до кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності за вчинення військового адміністративного правопорушення або на підставі письмового наказу до дисциплінарної відповідальності за порушення військової дисципліни — не підпадають під дію постанови Кабміну.

Тож їм не нарахуються ці кошти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи отримають виплату розміром 1 млн грн усі добровольці, які пішли служити в ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, які виплати отримують солдати строкової служби.