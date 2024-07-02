Компенсация семье погибшего военнослужащего, детали

Похороны украинского военного. Фото: preobrazhennja.org.ua

Родня военнослужащего, погибшего на войне, может получить государственную компенсацию. Размер компенсации зависит от того, был ли погибший официально оформлен в какой-либо из военных структур.

Об этом написали "Факти".

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Размер компенсации за погибшего

В случае гибели военнослужащего Вооруженных сил Украины или полицейского во время боевых действий на фронте, его родные имеют право на получение компенсации.

Размер компенсации согласно действующему законодательству составляет 15 миллионов гривен.

Кроме того, в случае гибели добровольца, который не был оформлен ни в одной из военных структур, его родные могут получить компенсацию в размере 2,15 миллиона гривен.

Кто может получить компенсацию

Компенсацию в равных частях получают ближайшие родственники погибшего.

Это:

жена или муж — включая и сожителей, если факт совместного проживания установлен судом;

дети — даже рожденные после гибели военного, усыновлены или такие, в отношении которых гражданин был лишен при жизни родительских прав;

родители — кроме тех, кто был лишен родительских прав;

иждивенцы.

Напомним, что родня погибшего военного может получить также компенсацию на расходы ритуальных услуг и сооружение надгробия на могиле воина.

Добавим, что военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, имеет возможность составить личное распоряжение на случай своей гибели (смерти). Согласно этому распоряжению он может определить лицо (лиц) для получения единовременного пособия по его выбору, определив размер доли этих лиц в процентах.