Компенсація родині загиблого військовослужбовця, деталі

Похорон українського військового. Фото: preobrazhennja.org.ua

Рідня військовослужбовця, який загинув на війні, може отримати державну компенсацію. Розмір компенсації залежить від того, чи був загиблий офіційно оформлений у якійсь із військових структур.

Про це написали "Факти".

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Розмір компенсації за загиблого

У випадку загибелі військовослужбовця Збройних сил України чи поліцейського під час бойових дій на фронті його рідні мають право на отримання компенсації.

Розмір компенсації, згідно із чинним законодавством, становить 15 мільйонів гривень.

Крім того, у випадку загибелі добровольця, який не був оформлений у жодній із військових структур, його рідні можуть отримати компенсацію розміром 2,15 мільйона гривень.

Хто може отримати компенсацію

Компенсацію у рівних частинах отримують найближчі родичі загиблого.

Це:

дружина чи чоловік — включаючи і співмешканців, якщо факт спільного проживання встановлений судом;

діти — навіть народжені після загибелі військового, усиновлені чи такі, щодо яких громадянин був позбавлений за життя батьківських прав;

батьки — крім тих, хто був позбавлений батьківських прав;

утриманці.

Нагадаємо, що рідня загиблого військового може отримати також компенсацію на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробку на могилі воїна.

Додамо, що військовослужбовець, військовозобов’язаний або резервіст, який призваний на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві, має можливість скласти особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті). Згідно з цим розпорядженням він може визначити особу (осіб) для отримання одноразової грошової допомоги за його вибором, визначивши розмір частки цих осіб у відсотках.