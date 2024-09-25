Как получить выплаты после увольнения из ВСУ — детали

Уволенные из рядов ВСУ военнослужащие. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Военнослужащие, увольняясь из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на целый ряд выплат. Для того чтобы получить выплаты за неполученное вещное имущество, военный должен взять в вещевой службе воинской части соответствующую справку.

Об этом говорится в материале "Фактов".

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Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную компенсацию не только во время службы в армии.

Даже увольняясь из рядов ВСУ, военные могут получить следующие выплаты:

денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременная денежная помощь;

единовременная денежная помощь мобилизованным;

денежная компенсация за неиспользованный отпуск;

денежное пособие для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Где взять справку на компенсацию

Одним из самых распространенных видов выплат является компенсация за неполученное вещевое имущество. Ее получают все военные, кроме срочников и курсантов.

Для того чтобы получить эту компенсацию, военнослужащий должен получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества (форма утверждена постановлением Кабмина №178 от 16 марта 2016 года).

Эту справку выдает вещевая служба воинской части, а стоимость рассчитывается по ценам на 1 января текущего года.

Напомним, ранее мы писали о том, какими будут выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября 2024 года.

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