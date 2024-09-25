Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Выплаты после увольнения из ВСУ — как получить эти средства arrow

Выплаты после увольнения из ВСУ — как получить эти средства

25 сентября 2024 22:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как получить выплаты после увольнения из ВСУ — детали
Уволенные из рядов ВСУ военнослужащие. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие, увольняясь из рядов Вооруженных сил Украины, имеют право на целый ряд выплат. Для того чтобы получить выплаты за неполученное вещное имущество, военный должен взять в вещевой службе воинской части соответствующую справку.

Об этом говорится в материале "Фактов".

Читайте также:

Все виды выплат для военнослужащих

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на денежную компенсацию не только во время службы в армии.

Даже увольняясь из рядов ВСУ, военные могут получить следующие выплаты:

  • денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество;
  • единовременная денежная помощь;
  • единовременная денежная помощь мобилизованным;
  • денежная компенсация за неиспользованный отпуск;
  • денежное пособие для оздоровления;
  • материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Где взять справку на компенсацию

Одним из самых распространенных видов выплат является компенсация за неполученное вещевое имущество. Ее получают все военные, кроме срочников и курсантов.

Для того чтобы получить эту компенсацию, военнослужащий должен получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества (форма утверждена постановлением Кабмина №178 от 16 марта 2016 года).

Эту справку выдает вещевая служба воинской части, а стоимость рассчитывается по ценам на 1 января текущего года.

Напомним, ранее мы писали о том, какими будут выплаты и вознаграждения военным с 1 сентября 2024 года.

Также мы рассказывали о социальных гарантиях для украинских военнослужащих.

выплаты ВСУ увольнение компенсация военнослужащие

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:49 В США инициировали расследование визита Зеленского на завод боеприпасов

22:47 Путин изменил условия применения РФ ядерного оружия — будут реагировать на БпЛА

22:33 Отказался от мобилизации и скрылся от ТЦК — как суд наказал мужчину

22:30 В Одессе сын ветерана поджигал машины военных — как его наказал суд

22:16 Выплаты после увольнения из ВСУ — как получить эти средства

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

22:15 Зеленский встретился с Макроном — о чем говорили

21:44 Враг ударил по Константиновке — под обстрел попал эвакуационный экипаж

Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

21:33 В Резерв+ стоит статус "в розыске" — сможет ли мужчина поступить в вуз

21:30 Отключение света — графики для Одессы на завтра

22:49 В США инициировали расследование визита Зеленского на завод боеприпасов

22:47 Путин изменил условия применения РФ ядерного оружия — будут реагировать на БпЛА

22:33 Отказался от мобилизации и скрылся от ТЦК — как суд наказал мужчину

22:30 В Одессе сын ветерана поджигал машины военных — как его наказал суд

22:16 Выплаты после увольнения из ВСУ — как получить эти средства

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

22:15 Зеленский встретился с Макроном — о чем говорили

21:44 Враг ударил по Константиновке — под обстрел попал эвакуационный экипаж

21:33 В Резерв+ стоит статус "в розыске" — сможет ли мужчина поступить в вуз

21:30 Отключение света — графики для Одессы на завтра

21:30 Военный вернулся домой из-за ссоры с командиром — что решил суд

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

Text

21:43 Гриб объяснила, почему Россию не нужно выгонять из ООН

Text

17:50 Россия готовит удары по АЭС и новые заявления Китая о войне — эфир Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвал условие, от которого зависит членство Украины в НАТО

Text

16:56 Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Text

13:58 Офицер ВСУ отреагировал на заявление Безуглой о создании новых плацдармов РФ

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:01 Отмена встречи Зеленского с Трампом и повестки по почте — эфир День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказал, сколько придется платить за свет при повышении тарифов

Text

12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

Text

10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

Text
Эксклюзив

09:49 Хезболла обречена — Ауслендер рассказал детали войны Израиля с Ливаном

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

24 сентября 2024

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

24 сентября 2024
Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории