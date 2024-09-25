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Виплати після звільнення із ЗСУ — як отримати ці кошти

25 вересня 2024 22:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Як отримати виплати після звільнення із ЗСУ — деталі
Звільнені з лав ЗСУ військовослужбовці. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці, звільняючись із лав Збройних сил України, мають право на цілу низку виплат. Для того, аби отримати виплати за неотримане речове майно, військовий має взяти у речовій службі військової частини відповідну довідку.

Про це йдеться у матеріалі "Фактів".

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на грошову компенсацію не тільки під час служби в армії.

Навіть звільняючись з лав ЗСУ, військові можуть отримати такі виплати:

  • грошова компенсація вартості за неотримане речове майно;
  • одноразова грошова допомога;
  • одноразова грошова допомога мобілізованим;
  • грошова компенсація за невикористану відпустку;
  • грошова допомога для оздоровлення;
  • матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.

Де взяти довідку на компенсацію

Одним із найрозповсюдженіших видів виплат є компенсація за неотримане речове майно. Її отримують усі військові, крім строковиків та курсантів.

Для того, аби отримати цю компенсацію, військовослужбовець має отримати довідку про вартість неотриманого речового майна (форма затверджена постановою Кабміну №178 від 16 березня 2016 року).

Цю довідку видає речова служба військової частини, а вартість вираховується за цінами на 1 січня поточного року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, якими будуть виплати та винагороди військовим з 1 вересня 2024 року.

Також ми розповідали про соціальні гарантії для українських військовослужбовців.

виплати ЗСУ звільнення компенсація військовослужбовці

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