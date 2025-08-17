Минобороны обновило справочник о выплатах и соцгарантиях для военных

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, вознаграждениях и социальных гарантиях. Каждый желающий защитник сможет легко узнать, из чего состоит его доход.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ Украины в Facebook в воскресенье, 17 августа.

Реклама

Читайте также:

Выплаты военным

В Минобороны объяснили, что ежемесячное денежное обеспечение для военных включает:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавку за выслугу лет.

Размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий работы.

Единовременные выплаты при заключении первого контракта:

рядовой состав — 24 224 грн (три года);

сержанты и старшины — 27 252 грн (более года);

офицеры — 30 280 грн (более одного года);

Кроме того, можно получить также дополнительные выплаты:

передовая, пребывание в зоне боевых действий до ротного опорного пункта включительно — 100 тысяч гривен;

выполнение боевых задач (за 30 дней) — 70 тысяч гривен;

служба в подразделениях военного управления на передовой — 50 тысяч гривен;

спецзадания, разминирование, ПВО и интенсивная подготовка — 30 тысяч гривен.

Также есть поддержка раненых воинов. Речь идет о ежемесячном обеспечении по должности (не менее 20 100 гривен), а также дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен за лечение и восстановление до четырех месяцев.

Социальные гарантии:

ежегодная помощь на оздоровление в размере месячного обеспечения;

при плене или пропаже без вести — сохранение всех выплат и 100 тысяч гривен семье;

в случае гибели — 15 миллионов гривен семье.

Калькулятором можно воспользоваться по ссылке.

Пост ВМС ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказывали, в каких числах украинским военным начисляют "боевые" и причины задержек.

Ранее мы рассказывали, получают ли военные на ротации дополнительное вознаграждение к денежному обеспечению.