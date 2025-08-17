Минобороны обновило справочник о выплатах и соцгарантиях для военных

Выплаты военным — из чего состоит доход и вознаграждения
Министерство обороны Украины обновило онлайн-справочник о выплатах военным, вознаграждениях и социальных гарантиях. Каждый желающий защитник сможет легко узнать, из чего состоит его доход.
Выплаты военным
В Минобороны объяснили, что ежемесячное денежное обеспечение для военных включает:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет.
Размер оклада зависит от должности, звания, стажа и условий работы.
Единовременные выплаты при заключении первого контракта:
- рядовой состав — 24 224 грн (три года);
- сержанты и старшины — 27 252 грн (более года);
- офицеры — 30 280 грн (более одного года);
Кроме того, можно получить также дополнительные выплаты:
- передовая, пребывание в зоне боевых действий до ротного опорного пункта включительно — 100 тысяч гривен;
- выполнение боевых задач (за 30 дней) — 70 тысяч гривен;
- служба в подразделениях военного управления на передовой — 50 тысяч гривен;
- спецзадания, разминирование, ПВО и интенсивная подготовка — 30 тысяч гривен.
Также есть поддержка раненых воинов. Речь идет о ежемесячном обеспечении по должности (не менее 20 100 гривен), а также дополнительное вознаграждение 100 тысяч гривен за лечение и восстановление до четырех месяцев.
Социальные гарантии:
- ежегодная помощь на оздоровление в размере месячного обеспечения;
- при плене или пропаже без вести — сохранение всех выплат и 100 тысяч гривен семье;
- в случае гибели — 15 миллионов гривен семье.
Калькулятором можно воспользоваться по ссылке.
