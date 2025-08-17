Міноборони оновило довідник про виплати та соцгарантії для військових

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, винагороди та соціальні гарантії. Кожен охочий захисник зможе легко дізнатися, з чого складається його дохід.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ України у Facebook у неділю, 17 серпня.

Реклама

Читайте також:

Виплати військовим

У Міноборони пояснили, що щомісячне грошове забезпечення для військових включає:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років.

Розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов роботи.

Одноразові виплати при укладенні першого контракту:

рядовий склад — 24 224 грн (три роки);

сержанти та старшини — 27 252 грн (понад роки);

офіцери — 30 280 грн (понад один рік);

Крім того, можна отримати також додаткові виплати:

передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно — 100 тисяч гривень;

виконання бойових завдань (за 30 днів) — 70 тисяч гривень;

служба в підрозділах військового управління на передовій — 50 тисяч гривень;

спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивна підготовка — 30 тисяч гривень.

Також є підтримка поранених воїнів. Йдеться про щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 гривень), а також додаткову винагороду 100 тисяч гривень за лікування та відновлення до чотирьох місяців.

Соціальні гарантії:

щорічна допомога на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення;

при полоні або зникненні безвісти — збереження всіх виплат та 100 тисяч гривень родині;

у разі загибелі — 15 мільйонів гривень родині.

Калькулятором можна скористатися за посиланням.

Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, в яких числах українським військовим нараховують "бойові" та причини затримок.

Раніше ми розповідали, чи отримують військові на ротації додаткову винагороду до грошового забезпечення.