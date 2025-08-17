Відео
Головна Мобілізація Виплати військовим — з чого складається дохід та винагороди

Виплати військовим — з чого складається дохід та винагороди

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 11:42
Міноборони оновило довідник про виплати та соцгарантії для військових
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, винагороди та соціальні гарантії. Кожен охочий захисник зможе легко дізнатися, з чого складається його дохід.

Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил ЗСУ України у Facebook у неділю, 17 серпня.

Читайте також:

Виплати військовим

У Міноборони пояснили, що щомісячне грошове забезпечення для військових включає:

  • посадовий оклад;
  • оклад за військовим званням;
  • надбавку за вислугу років.

Розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов роботи.

Одноразові виплати при укладенні першого контракту:

  • рядовий склад — 24 224 грн (три роки);
  • сержанти та старшини — 27 252 грн (понад роки);
  • офіцери — 30 280 грн (понад один рік);

Крім того, можна отримати також додаткові виплати:

  • передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно — 100 тисяч гривень;
  • виконання бойових завдань (за 30 днів) — 70 тисяч гривень;
  • служба в підрозділах військового управління на передовій — 50 тисяч гривень;
  • спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивна підготовка — 30 тисяч гривень.

Також є підтримка поранених воїнів. Йдеться про щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 гривень), а також додаткову винагороду 100 тисяч гривень за лікування та відновлення до чотирьох місяців.

Соціальні гарантії:

  • щорічна допомога на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення;
  • при полоні або зникненні безвісти — збереження всіх виплат та 100 тисяч гривень родині;
  • у разі загибелі — 15 мільйонів гривень родині.

Калькулятором можна скористатися за посиланням.

null
Допис ВМС ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповідали, в яких числах українським військовим нараховують "бойові" та причини затримок.

Раніше ми розповідали, чи отримують військові на ротації додаткову винагороду до грошового забезпечення.

Міноборони виплати ЗСУ гроші Україна армія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
