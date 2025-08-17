Міноборони оновило довідник про виплати та соцгарантії для військових

Виплати військовим — з чого складається дохід та винагороди
Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, винагороди та соціальні гарантії. Кожен охочий захисник зможе легко дізнатися, з чого складається його дохід.
у неділю, 17 серпня.
Виплати військовим
У Міноборони пояснили, що щомісячне грошове забезпечення для військових включає:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавку за вислугу років.
Розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов роботи.
Одноразові виплати при укладенні першого контракту:
- рядовий склад — 24 224 грн (три роки);
- сержанти та старшини — 27 252 грн (понад роки);
- офіцери — 30 280 грн (понад один рік);
Крім того, можна отримати також додаткові виплати:
- передова, перебування в зоні бойових дій до ротного опорного пункту включно — 100 тисяч гривень;
- виконання бойових завдань (за 30 днів) — 70 тисяч гривень;
- служба в підрозділах військового управління на передовій — 50 тисяч гривень;
- спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивна підготовка — 30 тисяч гривень.
Також є підтримка поранених воїнів. Йдеться про щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 гривень), а також додаткову винагороду 100 тисяч гривень за лікування та відновлення до чотирьох місяців.
Соціальні гарантії:
- щорічна допомога на оздоровлення у розмірі місячного забезпечення;
- при полоні або зникненні безвісти — збереження всіх виплат та 100 тисяч гривень родині;
- у разі загибелі — 15 мільйонів гривень родині.
Калькулятором можна скористатися за посиланням.
