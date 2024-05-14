Выплаты за погибших военных 2024 — сумма, как получить, список документов

Похороны украинских военных во Львове. Фото: Юрий Дячишин

В Украине идет полномасштабная война. К сожалению, многие украинские военные ежедневно получают ранения и отдают свои жизни за свободу и независимость страны. В то же время государство предусмотрело компенсацию для семей погибших воинов — одноразовую денежную помощь.

Кто может получить выплаты за павшего военного, как оформить какие документы нужны и какая сумма предусмотрена, рассказываем далее в материале.

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Следует отметить, что право на компенсацию обеспечивает постановление Кабинета министров Украины №168 от 28 февраля 2022 года.

Кто может получить единовременную денежную помощь

На выплату могут рассчитывать родственники военнослужащего, погибшего на войне в Украине, а именно:

родители (мама и папа);

жена/супруг, которые не женились во второй раз;

дети младше 18 лет;

дети старше 18 лет, если они либо инвалиды детства, либо обрели инвалидность до достижения ими совершеннолетия;

иждивенцы погибшего.

Похороны украинского военнослужащего. Фото: depositphotos.com

Какие изменения есть в 2024 году?

Был принят закон №3515-ІХ, которым расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) лица в связи с исполнением обязанностей военной службы или в других случаях.

Как рассказал омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, отныне военнослужащие, рядовой и начальствующий состав службы гражданской защиты, государственные служащие, полицейские, чиновники органов местного самоуправления, работники объектов критической инфраструктуры могут определять, кому и в каких процентах будет выплачиваться единовременная денежная помощь в случае их смерти или гибели.

При отсутствии личного распоряжения о соответствующих процентах, на получение единовременного пособия имеют право:

один из супругов, переживший погибшее лицо;

родители (усыновители) погибшего лица, если они не лишены по отношению к нему родительских прав;

внуки погибшего лица, если к моменту его гибели их родители погибли;

дети погибшего (в частности, зачатые при жизни погибшего и рожденные после его смерти);

дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав;

женщина (супруг), с которой (с которым) погибшее лицо проживало одной семьей, но не состояло в браке (при условии, что этот факт установлен решением суда);

иждивенцы погибшего лица.

Что касается последнего, следует уточнить, что иждивенцами считаются члены семьи погибшего, находившиеся на его полном содержании или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Такими лицами могут быть:

нетрудоспособные совершеннолетние дети;

совершеннолетние дети до 23 лет, получавшие алименты в связи с обучением;

братья, сестры, внуки, не достигшие 18 лет (или старше), если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего.

Выплаты украинским военным. Фото: depositphotos.com

Какой размер единовременного пособия при погибшем военном в Украине

Вышеперечисленные лица имеют право получить от государства единовременную компенсацию в размере 15 млн грн или денежную помощь в связи с гибелью военного в размере 750-разового прожиточного минимума.

На размер помощи оказывают влияние обстоятельства гибели военного. Если он погиб во время боевых действий на фронте, его родные имеют право на выплату в размере 15 млн грн. Если военный погиб в период прохождения военной службы, но не во время боевых действий, то объем компенсации будет меньше.

При этом согласно ст. 16 ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" , помощь при погибшем военнослужащем распределяется равными частями на всех получателей.

Порядок назначения и выплаты единовременного пособия семьям предусматривает, что деньги не выплачиваются одним платежом. Сначала государство выплачивает 20% этой суммы, а остаток разбивают ежемесячно в течение следующих 40 месяцев.

То есть на первом этапе происходит выплата 3 млн грн, в дальнейшем 300 тыс. грн в месяц. Эта сумма делится пропорционально количеству членов семьи погибшего.

Похороны украинских воинов. Фото: depositphotos.com

Как получить выплаты за погибшего воина в 2024 году — инструкция и список документов

После уведомления о гибели военкоматы или воинская часть должны выдать родственникам свидетельство о смерти.

После того как семья получила свидетельство о смерти военного, можно начинать собирать другие необходимые бумаги. В частности, семье необходимо обратиться к военному руководству погибшего, чтобы получить дополнительные документы.

В течение 10 дней командир воинской части передает родственникам погибшего:

Выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части. Документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного. Выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего.

После получения этих документов члены семьи должны обратиться в районный ТЦК и СП независимо от места регистрации.

Там они подают заявление о назначении выплаты и следующем пакете документов:

заявление о выплате единовременного пособия;

копию свидетельства смерти;

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

выписка из личного дела о составе семьи военнослужащего;

копию врачебного свидетельства смерти;

копии страниц паспорта получателя единовременной помощи с данными о фамилии, имени, отчестве и месте регистрации;

копию свидетельства о рождении погибшего (для выплаты пособия родителям);

копию свидетельства о браке (для выплаты супруге);

копию свидетельства рождения ребенка (для выплаты детям);

копию решения суда или нотариально удостоверенной сделки, подтверждающей факт нахождения заявителя на содержании погибшего (предоставляют лица, которые не были членами семьи погибшего (умершего), но находились на его содержании).

Если есть судебные решения об опеке или родительском попечении — их тоже следует подать.

Порядок и список документов для получения денежной помощи установлены постановлением КМУ №975 от 25 декабря 2013 года.

Со дня открытия ассигнований не позднее пяти рабочих дней единовременное пособие выплачивается областным ТЦК, а затем перечисляется на банковский счет, который семья погибшего отметила в заявлении.

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