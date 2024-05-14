Виплати за загиблих військових 2024 — сума, як отримати, список документів

Похорон українських військових у Львові. Фото: Юрко Дячишин

В Україні триває повномасштабна війна. На жаль, багато українських військових щодня зазнають поранень та віддають свої життя за свободу та незалежність країни. Водночас держава передбачила для родин загиблих воїнів компенсацію — одноразову грошову допомогу.

Хто може отримати виплати за полеглого військового, як оформити, які документи потрібні та яка сума передбачена, розповідаємо далі в матеріалі.

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Хто може отримати одноразову грошову допомогу

На виплату можуть розраховувати родичі військовослужбовця, який загинув на війні в Україні, а саме:

батьки (мама й тато);

дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;

діти до 18 років;

діти, старші 18 років, якщо вони або інваліди дитинства, або здобули інвалідність до досягнення ними повноліття;

утриманці загиблого.

Поховання українського військовослужбовця. Фото: depositphotos.com

Які зміни є 2024 року?

Було ухвалено закон №3515-ІХ, яким розширено перелік осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи у зв’язку з виконанням обов’язків військової служби чи інших випадках.

Як розповів омбудсмен України Дмитро Лубінець, відтепер військовослужбовці, рядовий та начальницький склад служби цивільного захисту, державні службовці, поліцейські, посадовці органів місцевого самоврядування, працівники об’єктів критичної інфраструктури можуть визначати, кому та у яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті чи загибелі.

За відсутності особистого розпорядження про відповідні відсотки, на отримання одноразової грошової допомоги мають право:

один із подружжя, який пережив загиблу особу;

батьки (усиновлювачі) загиблої особи, якщо вони не позбавлені стосовно неї батьківських прав;

онуки загиблої особи, якщо на момент її загибелі їхні батьки загинули;

діти загиблого (зокрема, зачаті за життя загиблої особи та народжені після її смерті);

діти, стосовно яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав;

жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла особа проживала однією сім’єю, але не перебувала в шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду);

утриманці загиблої особи.

Щодо останнього слід уточнити, що утриманцями вважаються члени сім’ї загиблого, що перебували на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним та основним джерелом засобів до існування.

Такими особами можуть бути:

непрацездатні повнолітні діти;

повнолітні діти віком до 23 років, які отримували аліменти у зв’язку із навчанням;

брати, сестри, онуки, які не досягли 18 річного віку (або старші), якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років та перебували на повному забезпеченні загиблого.

Виплати українським військовим. Фото: depositphotos.com

Який розмір одноразової грошової допомоги за загиблого військового в Україні

Вищеперелічені особи мають право отримати від держави одноразову компенсацію у розмірі 15 млн грн або грошову допомогу у зв’язку із загибеллю військового в розмірі 750-разового прожиткового мінімуму.

На розмір допомоги впливають обставини загибелі військового. Якщо він загинув під час бойових дій на фронті, то його рідні мають право на виплату в розмірі 15 млн грн. Якщо військовий загинув у період проходження військової служби, але не під час бойових дій, то обсяг компенсації буде меншим.

При цьому відповідно до ст. 16 ЗУ "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців і членів їхніх сімей", допомога за загиблого військовослужбовця розподіляється рівними частинами на всіх отримувачів.

Порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги сім’ям передбачає, що гроші не виплачують одним платежем. Спочатку держава виплачує 20% цієї суми, а залишок розбивають щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Тобто на першому етапі відбувається виплата 3 млн грн, надалі 300 тис. грн на місяць. Ця сума ділиться пропорційно за кількістю членів сім’ї загиблого.

Поховання українських воїнів. Фото: depositphotos.com

Як отримати виплати за загиблого воїна 2024 року — інструкція та список документів

Після сповіщення про загибель військкомати або військова частина мають видати родичам свідоцтво про смерть.

Після того, як сімʼя отримала свідоцтво про смерть військового, можна починати збирати інші необхідні папери. Зокрема родині необхідно звернутися до військового керівництва загиблого, щоб отримати додаткові документи.

Впродовж 10 днів командир військової частини передає родичам загиблого:

Витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини. Документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового. Витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця.

Після отримання цих документів члени сім’ї мають звернутися до районного ТЦК та СП незалежно від місця реєстрації.

Там вони подають заяву про призначення виплати та наступний пакет документів:

заяву про виплату одноразової грошової допомоги;

копію свідоцтва про смерть;

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ, що свідчить про причини та обставини загибелі військового;

витяг з особової справи про склад сім’ї військовослужбовця;

копію лікарського свідоцтва про смерть;

копії сторінок паспорта отримувача одноразової допомоги з даними про прізвище, ім’я, по батькові та місце реєстрації;

копію свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам);

копію свідоцтва про шлюб (для виплати дружині);

копію свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям);

копію рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Якщо є судові рішення про опіку чи батьківське піклування — їх теж варто подати.

Порядок і перелік документів для отримання грошової допомоги встановлені постановою КМУ №975 від 25 грудня 2013 року.

З дня відкриття асигнувань не пізніше пʼяти робочих днів одноразова грошова допомога виплачується обласним ТЦК, а потім перераховується на банківський рахунок, який сімʼя загиблого зазначила в заяві.

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