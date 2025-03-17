Выплаты за пропавшего без вести военного март 2025 - почему прекратили

Военнослужащие ВСУ. Фото: "Українське радіо"

В украинском законодательстве произошли изменения в процессе выплат родственникам пропавших без вести военнослужащих. Вследствие этих изменений некоторые родственники потеряли право получения этих выплат, юристы объяснили, почему именно и что делать.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Олег Чутчев.

Читайте также:

Выплаты за пропавшего без вести

К юристам обратилась гражданка, которая сообщила, что ее совершеннолетние дети перестали получать выплаты на пропавшего без вести отца-военнослужащего.

Причиной такого решения гражданка назвала то, что у пропавшего без вести воина еще есть живая мать.

"Изменили порядок выплат", — объяснил причину прекращения выплат совершеннолетним детям адвокат Олег Чутчев.

Судебные перспективы детей пропавшего без вести

Юрист отметил, что это произошло из-за изменений в законодательстве, поэтому единственным возможным вариантом развития событий для этих детей является судебный иск, хотя вряд ли это принесет результат.

"Можете подавать в суд. Как по мне, ничего из этого не получится", — подчеркнул Олег Чутчев, мотивировав свой ответ тем, что мать военного является родственницей первой очереди родства, тогда как совершеннолетние дети — это уже вторая очередь, которая получает средства только при отсутствии родственников первой очереди.

Напомним, мы ранее писали о том, кто входит в первую и вторую очереди.

Добавим, мы сообщали о том, какие документы нужны родственникам для получения средств за военнослужащих.