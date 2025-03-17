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Виплати за зниклого безвісти — причина припинення

17 березня 2025 13:54
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплати за зниклого безвісти військового березень 2025 - чому припинили
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: "Українське радіо"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В українському законодавстві відбулися зміни у процесі виплат родичам зниклих безвісти військовослужбовців. Внаслідок цих змін деякі родичі втратили право отримання цих виплат, юристи пояснили, чому саме і що робити.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Олег Чутчев.

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До юристів звернулася громадянка, яка повідомила, що її повнолітні діти перестали отримувати виплати на зниклого безвісти батька-військовослужбовця.

Причиною такого рішення громадянка назвала те, що у зниклого безвісти воїна ще є жива мати.

"Змінили порядок виплат", — пояснив причину припинення виплат повнолітнім дітям адвокат Олег Чутчев.

Судові перспективи дітей зниклого безвісти

Юрист зазначив, що це відбулося через зміни у законодавстві, тому єдиним можливим варіантом розвитку подій для цих дітей є судовий позов, хоч навряд чи це принесе результат.

"Можете подавати в суд. Як на мене, нічого з цього не вийде", — підкреслив Олег Чутчев, мотивувавши свою відповідь тим, що мати військового є родичкою першої черги споріднення, тоді як повнолітні діти — це уже друга черга, яка отримує кошти тільки за відсутності родичів першої черги.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто входить у першу і другу черги.

Додамо, ми повідомляли про те, які документи потрібні родичам для отримання коштів за військовослужбовців.

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