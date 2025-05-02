В Верховном суде заявили, что служить должны даже свидетели Иеговы

Мужчина молится. Фото иллюстративное: hochu.ua

Выполнять воинский долг должны все граждане Украины. Свидетели Иеговы также не являются исключением.

Соответствующее решение 15 апреля принял Кассационный уголовный суд в составе Верховной Рады.

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Дело свидетеля Иеговы

Согласно судебным материалам, военнообязанный в феврале прошлого года получил повестку, однако в ТЦК и СП для прохождения службы в воинской части не прибыл. Мужчину признал виновным еще в марте прошлого года Белопольский районный суд Сумской области, а в ноябре это же решение оставил без изменений Сумской апелляционный суд.

Защитник мужчины в кассационном заявлении отметил, что подзащитный не прибыл в военкомат, поскольку является свидетелем Иеговы и не может выполнять любую военную службу, потому что это противоречит его религиозным убеждениям.

Решение суда

Верховный Суд оставил решения судов предыдущих инстанций без изменений.

"В военное время, во время мобилизации и оборонительной войны обязанность защиты Украины, которая подверглась агрессивному нападению со стороны РФ, возлагается на всех граждан Украины независимо от их вероисповедания", — отмечается в приговоре.

Напомним, в Черкассах вынесли приговор мужчине, который уклонился от призыва. Военнообязанный заявил, что не может служить, поскольку имеет проблемы со зрением.

Ранее мы сообщали, что житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.