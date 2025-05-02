У Верховному суді заявили, що служити мають навіть Свідки Єгови

Чоловік молиться. Фото ілюстративне: hochu.ua

Виконувати військовий обов'язок мають усі громадяни України. Свідки Єгови також не є виключенням.

Відповідне рішення 15 квітня ухвалив Касаційний кримінальний суд у складі Верховної Ради.

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Справа Свідка Єгови

Згідно із судовими матеріалами, військовозобов'язаний у лютому минулого року отримав повістку, однак до ТЦК та СП для проходження служби у військовій частині не прибув. Чоловіка визнав винним ще тогоріч у березні Білопільський районний суд Сумської області, а в листопаді це ж рішення залишив без змін Сумський апеляційний суд.

Захисник чоловік у касаційній заяві зазначив, що підзахисний не прибув до військкомату, оскільки є Свідком Єгови й не може виконувати будь-яку військову службу, бо це суперечить його релігійним переконанням.

Рішення суду

Верховний Суд залишив рішення судів попередніх інстанцій без змін.

"У воєнний час, під час мобілізації та оборонної війни обов'язок захисту України, яка зазнала агресивного нападу з боку РФ, покладається на всіх громадян України незалежно від їхнього віросповідання", — зазначається у вироку.

Нагадаємо, у Черкасах винесли вирок чоловіку, який ухилився від призову. Військовозобов'язаний заявив, що не може служити, оскільки має проблеми із зором.

Раніше ми повідомляли, що житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.