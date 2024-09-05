Медико-социальная экспертная комиссия для отсрочки – как оформить отсрочку через МСЭК

Военный при прохождении МСЭК. Фото: "АрмияInform"

Военнообязанный гражданин, получивший в результате решения МСЭК группу инвалидности, должен сообщить об этом в территориальный центр комплектования. Но и МСЭК информирует ТЦК в семидневный срок о наличии инвалидности у военнообязанного.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Согласно действующему законодательству, степень инвалидности (влияющей и на пригодности к военной службе) у лица определяет МСЭК, медико-социальная экспертная комиссия.

Как отметил Юрий Айвазян, именно эта структура и должна проинформировать ТЦК о приобретенной военнообязанном гражданином инвалидности.

"МСЭК обязана в течение 7 дней предоставить соответствующие данные в ТЦК", — подчеркнул адвокат.

Должен ли гражданин сам сообщать в ТЦК о своей инвалидности

Впрочем, добавил юрист, гражданин должен самостоятельно сообщить территориальному центру комплектования о своей инвалидности.

"Вы также обязаны сообщить об изменении персональных данных, поэтому можете написать заявление, приложить к нему нотариально заверенную справку МСЭК и отправить документы Укрпочтой заказным письмом с описанием вложения", — пояснил алгоритм действий Айвазян.