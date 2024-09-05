Медико-соціальна експертна комісія для відстрочки - як оформити відстрочку через МСЕК

Військовий під час проходження МСЕК. Фото: "АрміяInform"

Військовозобов’язаний громадянин, який в результаті рішення МСЕК отримав групу інвалідності, має повідомити про це в територіальний центр комплектування. Але і МСЕК інформує ТЦК у семиденний строк про наявність інвалідності у військовозобов’язаного.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Згідно із чинним законодавством, ступінь інвалідності (який впливає і на придатності до військової служби) у особи визначає МСЕК, медико-соціальна експертна комісія.

Як зазначив Юрій Айвазян, саме ця структура і має поінформувати ТЦК про набуту військовозобов’язаним громадянином інвалідність.

"МСЕК зобов'язана упродовж 7 днів надати відповідні дані до ТЦК", — підкреслив адвокат.

Чи має громадянин сам повідомляти в ТЦК про свою інвалідність

Втім, додав юрист, громадянин має самостійно повідомити територіальний центр комплектування про свою інвалідність.

"Ви також зобов'язані повідомити про зміну персональних даних, тому можете написати заяву, прикласти до неї нотаріально завірену довідку МСЕК та відправити документи Укрпоштою рекомендованим листом з описом вкладення", — пояснив алгоритм дій Айвазян.