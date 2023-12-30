Виталий Ким рассказал, как мотивировать людей вступать в ряды ВСУ

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Фото: скриншот с видео

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как мотивировать людей вступать в армию. По его словам, это должно быть массово.

Об этом Виталий Ким рассказал для Рамины Эсхакзай.

Читайте также:

Мотивация вступать в армию

Ранее Ким заявлял, что война в Украине продлится долго. Ведущая спросила его, как можно мотивировать людей вступать в армию.

"Военные говорят — это лучшая работа в мире, ты там кайфуешь, на самом деле, другое дело — что ты там устаешь", — отметил он.

По его словам, это должно быть массово, чтобы была ротация, люди отдыхали и возвращались. Только так будет эффективнее.

"Для этого должен быть диалог. Николаевская область показывает неплохой результат по мобилизации. Нам есть что защищать, и все относятся через эту призму", — говорит Ким.

Он подчеркнул, что из Николаевской области воюют очень многие, ведь враг находится очень близко.

Эсхакзай спросила Кима, как он относится к тому, что на фронте находится мэр Борисполя Владимир Борисенко. По ее словам, это первый пример того, что действующий мэр отдал свои обязанности другому человеку и отправился служить.

"Я не знаком с этим человеком, но считаю, что когда он принимал это решение, то ему было плевать, что кто-то там думает о его хорошем поступке. Он считал это обязанностью", — отметил глава Николаевской ОВА.

По его словам, это совершенно нормально.

Напомним, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что не соглашается с мнением, что депутаты должны воевать, потому что "пользы на фронте из них мало". По его словам, тезисы о том, что на войну нужно отправлять правоохранителей и депутатов, вбрасывают россияне, а украинцы активно их распространяют.

Также мы писали, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сделал громкое заявление по мобилизации в Украине. Он заявил, что, как и во время второй мировой, когда воевали миллионы украинцев с фашистами, такое количество людей и сейчас должно воевать против России.