Віталій Кім розповів, як мотивувати людей вступати до лав ЗСУ

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: скриншот з відео

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, як мотивувати людей вступати до армії. За його словами, це має бути масово.

Про це Віталій Кім розповів для Раміни Есхакзай.

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Мотивація вступати до армії

Раніше Кім заявляв, що війна в Україні буде тривати довго. Ведуча запитала в нього, як можна мотивувати людей вступати до армії.

"Військові кажуть — це найкраща робота у світі, ти там кайфуєш, на справді, інша справа — що ти там втомлюєшся", — зазначив він.

За його словами, це має бути масово, щоб була ротація, люди відпочивали й поверталися. Лише так буде ефективніше.

"Для цього має бути діалог. Миколаївщина показує непоганий результат щодо мобілізації. Нам є що захищати, і всі ставляться через цю призму", — каже Кім.

Він наголосив, що з Миколаївської області воює дуже багато людей, адже ворог знаходиться дуже близько.

Есхакзай запитала у Кіма, як він ставиться до того, що на фронті перебуває мер Борисполя Володимир Борисенко. За її словами, це перший приклад того, що діючий мер віддав свої обов'язки іншій людині та пішов служити.

"Я не знайомий з цією людиною, але вважаю, що коли він приймав це рішення, то йому було начхати, що хтось там думає про його гарний вчинок. Він вважав це обов'язком", — зазначив очільник Миколаївської ОВА.

За його словами, це абсолютно нормально.

Нагадаємо, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що не погоджується з думкою, що депутати мають воювати, бо "користі на фронті з них мало". За його словами, тези про те, що на війну потрібно відправляти правоохоронців та депутатів, вкидають росіяни, а українці активно їх поширюють.

Також ми писали, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім зробив гучну заяву щодо мобілізації в Україні. Він заявив, що як і під час другої світової, коли воювали мільйони українців з фашистами, така кількість людей і зараз має воювати проти Росії.