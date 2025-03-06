Военный вне штата - инструкция для военнослужащего

Мобилизованные военнослужащие. Фото: dsnews.ua

Если мобилизованного гражданина отправили в бригаду, где для него нет соответствующей должности, его не имеют права выводить вне штата. Такое решение военнослужащий может обжаловать в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Отсутствие должности — не проблема мобилизованного

В Украине зафиксированы случаи, когда мобилизованных военнослужащих выводят вне штата, потому что им не нашлось места в бригадах.

"Это не Ваша проблема, что в бригаде нет соответствующей должности для Вас. Об этом нужно было думать, когда Вас мобилизовали", — отметил в ответе такому мобилизованному адвокат Юрий Айвазян.

Он подчеркнул, что вопрос возникает даже к факту командировки мобилизованного в бригаду, где не было для него должностей.

Военный может идти в суд

Другой юрист, Евгений Корнийчук, подтвердил неправомерность таких действий командования и объяснил, что делать в такой ситуации.

"Это незаконно. Надо обжаловать решение о переводе вне штата", — говорится в ответе Корнийчука.

Таким образом, вывод мобилизованного военнослужащего вне штата по причине отсутствия нужной для него должности является незаконным - и военный имеет полное право его обжаловать в судебном порядке.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты получают бойцы ВСУ, выведенные вне штата.

Добавим, мы сообщали о том, какие есть основания для вывода военнослужащего вне штата.