Військовий поза штатом - інструкція для військовослужбовця

Мобілізовані військовослужбовці. Фото: dsnews.ua

Якщо мобілізованого громадянина відправили до бригади, де для нього немає відповідної посади, його не мають права виводити поза штат. Таке рішення військовослужбовець може оскаржити у судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Відсутність посади — не проблема мобілізованого

В Україні зафіксовані випадки, коли мобілізованих військовослужбовців виводять поза штат, бо їм не знайшлося місця у бригадах.

"Це не Ваша проблема, що у бригаді немає відповідної посади для Вас. Про це потрібно було думати, коли Вас мобілізували", — зазначив у відповіді такому мобілізованому адвокат Юрій Айвазян.

Він підкреслив, що питання виникає навіть до факту відрядження мобілізованого у бригаду, де не було для нього посад.

Військовий може іти до суду

Інший юрист, Євген Корнійчук, підтвердив неправомірність таких дій командування і пояснив, що робити у такій ситуації.

"Це незаконно. Треба оскаржувати рішення про переведення поза штат", — йдеться у відповіді Корнійчука.

Таким чином, виведення мобілізованого військовослужбовця поза штат з причини відсутності потрібної для нього посади є незаконним — і військовий має повне право його оскаржити у судовому порядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати отримують бійці ЗСУ, виведені поза штат.

Додамо, ми повідомляли про те, які є підстави для виведення військовослужбовця поза штат.