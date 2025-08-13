Видео
Главная Мобилизация Выезд мужчин 18-22 лет — кого могут выпустить за границу

Выезд мужчин 18-22 лет — кого могут выпустить за границу

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 11:58
Пересечение границы мужчинами до 22 лет — кто может выехать
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить выезд за границу для украинцев. Поэтому выезжать в другие страны могут юноши до 22 лет, но есть нюанс.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок в эфире Ранок.LIVE 13 августа.

Читайте также:

Выезд за границу до 22 лет

"Со стороны президента это звучит так, будто разрешение на выезд есть всем без исключения, но мое мнение, что будет разрешение на выезд только тем студентам, которые имеют приглашение и ученическую визу в те или иные страны", — сказал Евтушок.

Он считает, что других оснований для пересечения границы в таком возрасте не будет, ведь в Украине с 18 до 60 лет человек становится военнообязанным, и чтобы выехать в другие страны, нужно иметь конкретные причины.

"Согласно закону, человек с 18 лет и до 60 является военнообязанным. Поэтому я не уверен и не думаю, что закон будут менять", — добавил депутат.

В то же время нардеп отметил, что сейчас в Украине находится около 100 тысяч молодежи в возрасте до 22 лет.

Напомним, Зеленский поручил упростить выезд за границу для молодежи. Отныне украинцам в возрасте до 22 лет выезжать за границу станет проще.

Также президент анонсировал упрощенные условия поступления в вузы. Из-за тяжелых условий в Украине рассматривают сделать еще и зимнюю вступительную кампанию.

