Перетин кордону чоловіками до 22 років — хто може виїхати

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон для українців. Так, виїжджати до інших країн можуть юнаки до 22 років, але є нюанс.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE 13 серпня.

Виїзд за кордон до 22 років

"З боку президента це звучить так, ніби дозвіл на виїзд є всім без виключення, але моя думка, що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення та учнівську візу в ті чи інші країни", — сказав Євтушок.

Він вважає, що інших підстав для перетину кордону у такому віці не буде, адже в Україні з 18 до 60 років людина стає військовозобов'язаною, і щоб виїхати до інших країн, потрібно мати конкретні причини.

"Відповідно до закону, людина з 18 років і до 60 є військовозобов’язаною. Тому я не впевнений і не думаю, що закон змінюватимуть", — додав депутат.

Водночас нардеп зазначив, що зараз в Україні перебуває близько 100 тисяч молоді віком до 22 років.

Також президент анонсував спрощені умови вступу до ВНЗ. Через важкі умови в Україні розглядають зробити ще й зимову вступну кампанію.