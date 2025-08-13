Відео
Головна Мобілізація Виїзд чоловіків 18-22 років — кого можуть випустити за кордон

Виїзд чоловіків 18-22 років — кого можуть випустити за кордон

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 11:58
Перетин кордону чоловіками до 22 років — хто може виїхати
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити виїзд за кордон для українців. Так, виїжджати до інших країн можуть юнаки до 22 років, але є нюанс.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок в ефірі Ранок.LIVE 13 серпня.

Читайте також:

Виїзд за кордон до 22 років

"З боку президента це звучить так, ніби дозвіл на виїзд є всім без виключення, але моя думка, що буде дозвіл на виїзд лише тим студентам, які мають запрошення та учнівську візу в ті чи інші країни", — сказав Євтушок.

Він вважає, що інших підстав для перетину кордону у такому віці не буде, адже в Україні з 18 до 60 років людина стає військовозобов'язаною, і щоб виїхати до інших країн, потрібно мати конкретні причини. 

"Відповідно до закону, людина з 18 років і до 60 є військовозобов’язаною. Тому я не впевнений і не думаю, що закон змінюватимуть", — додав депутат. 

Водночас нардеп зазначив, що зараз в Україні перебуває близько 100 тисяч молоді віком до 22 років. 

Нагадаємо, Зеленський доручив спростити виїзд за кордон для молоді. Відтепер українцям віком до 22 років виїздити за кордон стане простіше.

Також президент анонсував спрощені умови вступу до ВНЗ. Через важкі умови в Україні розглядають зробити ще й зимову вступну кампанію. 

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
