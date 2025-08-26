Новый закон о выезде мужчин 18-24 лет за границу - поддерживают ли во Львове

Проверка документов на границе. Фото: УНИАН

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагают разрешить выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 24 лет. Инициатива вызвала противоречивую реакцию среди украинцев, ведь тема напрямую касается мобилизации, образования и будущего восстановления страны.

Новини.LIVE поинтересовались у людей на улицах Львова, поддерживают ли они выезд мужчин за границу в возрасте до 24 лет.

Выезд мужчин за границу до 24 лет

Большинство опрошенных кто воспринимает такую инициативу положительно, но в то же время отмечают: ключевым вызовом остается вопрос — как мотивировать украинцев возвращаться из-за границы.

"Очень положительно отношусь. Надо делать мотивационные программы, реформы, запускать новые проекты. Молодежи должно быть интересно жить и работать здесь", — говорит молодой человек.

"Я поддерживаю, но лучше от 18 до 22 лет. У меня сын студент этого возраста. Есть же дети, которые учатся за рубежом. Почему они должны быть ограничены? В целом проблема больше — как возвращать не только мужчин, но и целые семьи. Я сама учительница: у нас первые классы почти не набираются, потому что дети уехали", — добавляет женщина.

"Очень положительно. Это молодежь, будущее Украины. Пусть научатся чему-то новому и вернутся со знаниями. Это будет могучая сила, которая отстроит Украину", — заключает львовянка.

