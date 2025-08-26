Відео
Виїзд чоловіків 18–24 років за кордон — чи підтримують у Раді

Виїзд чоловіків 18–24 років за кордон — чи підтримують у Раді

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 20:09
Новий закон про Виїзд чоловіків 18-24 років за кордон - чи підтримують у Львові
Перевірка документів на кордоні. Фото: УНІАН

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонують дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 24 років. Ініціатива викликала суперечливу реакцію серед українців, адже тема напряму стосується мобілізації, освіти та майбутнього відновлення країни. 

Новини.LIVE поцікавилися у людей на вулицях Львова, чи підтримують вони виїзд чоловіків закордон віком до 24 років.

Виїзд чоловіків за кордон до 24 років 

Більшість опитаних хто сприймає таку ініціативу  позитивно, але водночас наголошують: ключовим викликом залишається питання — як мотивувати українців повертатися з-за кордону.

"Дуже позитивно ставлюся. Треба робити мотиваційні програми, реформи, запускати нові проєкти. Молоді має бути цікаво жити й працювати тут", — каже молодий чоловік.

"Я, підтримую, але краще від 18 до 22 років. В мене син студент цього віку. Є ж діти, які навчаються за кордоном. Чому вони мають бути обмежені? Загалом проблема більша — як повертати не лише чоловіків, а й цілі родини. Я сама вчителька: у нас перші класи майже не набираються, бо діти виїхали", — додає жінка. 

"Дуже позитивно. Це молодь, майбутнє України. Хай навчаться чомусь новому і повернуться зі знаннями. Це буде могутня сила, яка відбудує Україну", — підсумовує львів'янка.

Верховна Рада мобілізація законопроєкт закордон чоловіки
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
