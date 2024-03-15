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Выезд мужчин за границу — что изменилось по состоянию на март 2024 года

15 марта 2024 09:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Выезд мужчин за границу — что изменилось по состоянию на март 2024 года
Выезд мужчин за границу. Фото: ГПСУ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Что касается выезда мужчин за границу, то по словам адвоката Олега Лукьянчикова, сейчас действуют те же нормы, что работали до декабря 2023 года. Однако если в Верховной Раде примут мобилизационный закон, некоторые правила могут измениться.

Об этом эксперт рассказал в комментарии для издания 24 канала.

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Кто из мужчин имеет право выезжать за границу

Согласно закону, пересекать границу в военное время должны 11 категорий мужчин призывного возраста. В частности:

  • Родители, самостоятельно воспитывающие детей.
  • Мужчины, имеющие трое и более детей младше 18 лет.
  • Временно непригодны и те, которых сняли с военного учета по состоянию здоровья.
  • Мужчины, имеющие группу инвалидности и те, кто сопровождает лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.
  • Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии соответствующей отметки в паспорте.
  • Военные, нуждающиеся в лечении или реабилитации или едут на обучение за границу.
  • Работники, которые работают на международных рейсах.
  • Водители и волонтеры.
  • Спортсмены, деятели культуры.

Выезд за границу исключенных из учета

По словам юриста, людей, которые были исключены из военного учета, выпускают из Украины беспрепятственно. Запись в военном билете — 402-й приказ или статья 37 Закона — не имеет значения.

Выезд по отсрочке

Также Лукьянчиков подчеркнул, что недавно пограничники начали утверждать, что для выезда за границу нужно предъявить документ об отсрочке. Однако на практике все происходит гораздо проще и люди могут уехать без нее. Хотя, конечно, бывают разные исключения.

Напомним, Государственная пограничная служба начала использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах.

Также стало известно категории граждан, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации.

 

 

война
граница
мобилизация
законопроект
война в Украине
юрист
мужчины

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