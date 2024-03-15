Выезд мужчин за границу — что изменилось по состоянию на март 2024 года

Выезд мужчин за границу. Фото: ГПСУ

В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Что касается выезда мужчин за границу, то по словам адвоката Олега Лукьянчикова, сейчас действуют те же нормы, что работали до декабря 2023 года. Однако если в Верховной Раде примут мобилизационный закон, некоторые правила могут измениться.

Об этом эксперт рассказал в комментарии для издания 24 канала.

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Согласно закону, пересекать границу в военное время должны 11 категорий мужчин призывного возраста. В частности:

Родители, самостоятельно воспитывающие детей.

Мужчины, имеющие трое и более детей младше 18 лет.

Временно непригодны и те, которых сняли с военного учета по состоянию здоровья.

Мужчины, имеющие группу инвалидности и те, кто сопровождает лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.

Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии соответствующей отметки в паспорте.

Военные, нуждающиеся в лечении или реабилитации или едут на обучение за границу.

Работники, которые работают на международных рейсах.

Водители и волонтеры.

Спортсмены, деятели культуры.

Выезд за границу исключенных из учета

По словам юриста, людей, которые были исключены из военного учета, выпускают из Украины беспрепятственно. Запись в военном билете — 402-й приказ или статья 37 Закона — не имеет значения.

Выезд по отсрочке

Также Лукьянчиков подчеркнул, что недавно пограничники начали утверждать, что для выезда за границу нужно предъявить документ об отсрочке. Однако на практике все происходит гораздо проще и люди могут уехать без нее. Хотя, конечно, бывают разные исключения.

Напомним, Государственная пограничная служба начала использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах.

Также стало известно категории граждан, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации.