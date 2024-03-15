Выезд мужчин за границу — что изменилось по состоянию на март 2024 года
В Украине действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация. Что касается выезда мужчин за границу, то по словам адвоката Олега Лукьянчикова, сейчас действуют те же нормы, что работали до декабря 2023 года. Однако если в Верховной Раде примут мобилизационный закон, некоторые правила могут измениться.
Об этом эксперт рассказал в комментарии для издания 24 канала.
Кто из мужчин имеет право выезжать за границу
Согласно закону, пересекать границу в военное время должны 11 категорий мужчин призывного возраста. В частности:
- Родители, самостоятельно воспитывающие детей.
- Мужчины, имеющие трое и более детей младше 18 лет.
- Временно непригодны и те, которых сняли с военного учета по состоянию здоровья.
- Мужчины, имеющие группу инвалидности и те, кто сопровождает лицо с инвалидностью I или II группы, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми.
- Мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей, при условии соответствующей отметки в паспорте.
- Военные, нуждающиеся в лечении или реабилитации или едут на обучение за границу.
- Работники, которые работают на международных рейсах.
- Водители и волонтеры.
- Спортсмены, деятели культуры.
Выезд за границу исключенных из учета
По словам юриста, людей, которые были исключены из военного учета, выпускают из Украины беспрепятственно. Запись в военном билете — 402-й приказ или статья 37 Закона — не имеет значения.
Выезд по отсрочке
Также Лукьянчиков подчеркнул, что недавно пограничники начали утверждать, что для выезда за границу нужно предъявить документ об отсрочке. Однако на практике все происходит гораздо проще и люди могут уехать без нее. Хотя, конечно, бывают разные исключения.
Напомним, Государственная пограничная служба начала использовать электронный реестр военнообязанных "Оберіг", который должен помочь в скорейшей проверке мужчин на пропускных пунктах.
Также стало известно категории граждан, у которых могут изымать автомобили во время мобилизации.
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