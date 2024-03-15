Виїзд чоловіків за кордон — що змінилося станом на березень 2024 року

Виїзд чоловіків за кордон. Фото: ДПСУ

В Україні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація. Що стосується виїзду чоловіків за кордон, то за словами адвоката Олега Лук'янчикова, наразі діють ті самі норми що працювали до грудня 2023 року. Однак як у Верховній Раді ухвалять мобілізаційний закон, то певні правила можуть змінитися.

Про це експерт розповів у коментарі для видання 24канал.

Читайте також:

Хто з чоловіків має право виїжджати за кордон

Згідно з законом, перетинати кордон у воєнний час мають 11 категорій чоловіків призовного віку. Зокрема:

Батьки, які самостійно виховують дітей.

Чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років.

Тимчасово непридатні й ті, яких зняли з військового обліку за станом здоров'я.

Чоловіки, які мають групу інвалідності й ті, хто супроводжує особу з інвалідністю І чи II групи, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми.

Чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном, за умови відповідної позначки у паспорті.

Військові, які потребують лікування чи реабілітації або їдуть на навчання за кордон.

Працівники, які працюють на міжнародних рейсах.

Водії та волонтери.

Спортсмени, діячі культури.

Виїзд за кордон виключених з обліку

За словами юриста, людей, яких виключили з військового обліку, випускають з України безперешкодно. Запис у військовому квитку — 402-й наказ чи стаття 37 Закону — немає значення.

Виїзд за відстрочкою

Також Лук'янчиков наголосив, що нещодавно прикордонники почали стверджувати про те, що для виїзду за кордон потрібно пред'явити документ про відстрочку. Однак на практиці все відбувається значно простіше і люди можуть виїхати без неї. Хоча, звісно, бувають різні винятки.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба розпочала використовувати електронний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг", який має допомогти у швидкій перевірці чоловіків на пропускних пунктах.

Також стало відомо категорії громадян, у яких можуть вилучати автомобілі під час мобілізації.