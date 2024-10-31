Выезд за границу мужчин в ноябре 2024 – что изменилось

Проверки на границе. Фото: facebook.com/zahidnuy.kordon

В ноябре на выезде из Украины у мужчин будут проверять военно-учетные документы. Без них даже граждан, имеющих право выезжать за границу, не выпустят из Украины.

Об этом говорится в материале NV.

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Выезд за границу в ноябре

В ноябре украинские пограничники будут проверять у граждан мужского пола от 18 до 60 лет, которые будут пытаться выехать за пределы Украины, военно-учетные документы.

Это может быть как бумажный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного), так и электронная его версия в приложении "Резерв+".

Если этот документ будет отсутствовать у граждан Украины, им запретят выезд за пределы государства.

Кому будет разрешено выезжать из Украины

В целом список категорий, которым разрешен выезд из Украины во время действия военного положения, не изменился.

По-прежнему могут выехать за границу те, кто исключен из военного учета по состоянию здоровья или имеют отсрочку от мобилизации по той же причине.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны военным для выезда за границу.

Также мы писали, могут ли мужчины с американской грин-кард выехать из Украины во время войны.