Выезд за границу мужчин в ноябре 2024 – что изменилось

Выезд мужчин за границу — изменения в ноябре
В ноябре на выезде из Украины у мужчин будут проверять военно-учетные документы. Без них даже граждан, имеющих право выезжать за границу, не выпустят из Украины.
Об этом говорится в материале NV.
Выезд за границу в ноябре
В ноябре украинские пограничники будут проверять у граждан мужского пола от 18 до 60 лет, которые будут пытаться выехать за пределы Украины, военно-учетные документы.
Это может быть как бумажный документ (военный билет или временное удостоверение военнообязанного), так и электронная его версия в приложении "Резерв+".
Если этот документ будет отсутствовать у граждан Украины, им запретят выезд за пределы государства.
Кому будет разрешено выезжать из Украины
В целом список категорий, которым разрешен выезд из Украины во время действия военного положения, не изменился.
По-прежнему могут выехать за границу те, кто исключен из военного учета по состоянию здоровья или имеют отсрочку от мобилизации по той же причине.
Напомним, мы ранее писали о том, какие документы нужны военным для выезда за границу.
Также мы писали, могут ли мужчины с американской грин-кард выехать из Украины во время войны.
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