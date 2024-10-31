Виїзд за кордон чоловіків у листопаді 2024 - що змінилось

Виїзд чоловіків за кордон — зміни у листопаді
У листопаді на виїзді з України у чоловіків перевірятимуть військово-облікові документи. Без них навіть тих громадян, які мають право виїжджати за кордон, не випустять з України.
Про це йдеться у матеріалі NV.
Виїзд за кордон у листопаді
У листопаді українські прикордонники перевірятимуть у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які намагатимуться виїхати за межі України, військово-облікові документи.
Це може бути як паперовий документ (військовий квиток чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного), так і електронна його версія у застосунку "Резерв+".
Якщо ж цей документ буде відсутній у громадян України, їм заборонять виїзд за межі держави.
Кому дозволено бути виїжджати з України
Загалом список категорій, яким дозволено виїзд з України під час дії воєнного стану, не змінився.
Як і раніше, можуть виїхати за кордон ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров’я чи мають відстрочку від мобілізації з тієї ж причини.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи потрібні військовим для виїзду за кордон.
Також ми писали, чи можуть чоловіки з американською грін-кард виїхати з України під час війни.
Читайте Новини.LIVE!