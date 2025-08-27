Видео
Главная Мобилизация Выезд до 22 лет — аналитик заявил о рисках для мобилизации

Выезд до 22 лет — аналитик заявил о рисках для мобилизации

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 17:22
Выезд мужчин до 22 лет за границу - Мельник о рисках для мобилизации
Проверка документов на границе. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник прокомментировал разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его словам, это вызывает не только вопрос о справедливости, но и риски для мобилизации.

Об этом Николай Мельник рассказал в эфире День.LIVE в среду, 27 августа.

Читайте также:

Разрешение выезжать мужчинам до 22 лет

"Абсолютно этот вопрос был неактуален ни для кого, но его подняли абсолютно искусственно. Сейчас получают довольно негативное отношение со стороны армии, поскольку непонятно, "мы в одной лодке или не в одной", — говорит Мельник.

Он предположил, что под прикрытием студентов из страны уедут и те, кто давно закончил профессиональные-технические училища.

"Вместо того, чтобы концентрироваться на вопросах подготовки каждого к тому, что он будет воевать, мы ведем себя так, будто на светском биеннале и пытаемся задобрить определенные электоральные кластеры", — подчеркнул аналитик.

Напомним, правительство Украины приняло постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.

А представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, какие документы необходимы, чтобы выехать за границу.

граница украинцы Украина мобилизация мужчины выезд за границу
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
