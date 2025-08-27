Выезд мужчин до 22 лет за границу - Мельник о рисках для мобилизации

Выезд до 22 лет — аналитик заявил о рисках для мобилизации
Директор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник прокомментировал разрешение на выезд за границу мужчинам до 22 лет. По его словам, это вызывает не только вопрос о справедливости, но и риски для мобилизации.
Об этом Николай Мельник рассказал в эфире День.LIVE в среду, 27 августа.
Разрешение выезжать мужчинам до 22 лет
"Абсолютно этот вопрос был неактуален ни для кого, но его подняли абсолютно искусственно. Сейчас получают довольно негативное отношение со стороны армии, поскольку непонятно, "мы в одной лодке или не в одной", — говорит Мельник.
Он предположил, что под прикрытием студентов из страны уедут и те, кто давно закончил профессиональные-технические училища.
"Вместо того, чтобы концентрироваться на вопросах подготовки каждого к тому, что он будет воевать, мы ведем себя так, будто на светском биеннале и пытаемся задобрить определенные электоральные кластеры", — подчеркнул аналитик.
Напомним, правительство Украины приняло постановление, которое позволяет мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу.
А представитель ГПСУ Андрей Демченко объяснил, какие документы необходимы, чтобы выехать за границу.
