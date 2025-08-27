Виїзд чоловіків до 22 років за кордон — Мельник про ризики для мобілізації

Виїзд до 22 років — аналітик заявив про ризики для мобілізації
Директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник прокоментував дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, це викликає не лише питання про справедливість, а й ризики для мобілізації.
Про це Микола Мельник розповів в ефірі День.LIVE у середу, 27 серпня.
Дозвіл виїжджати чоловікам до 22 років
"Абсолютно це питання було неактуально ні для кого, але його порушили абсолютно штучно. Зараз отримують доволі негативне ставлення з боку армії, оскільки незрозуміло, "ми в одному човні чи не в одному", — каже Мельник.
Він припустив, що під прикриттям студентів з країни поїдуть і ті, хто давно закінчив професійні-технічні училища.
"Замість того, щоб концентруватися на питаннях підготовки кожного до того, що він буде воювати, ми поводимо себе так, ніби на світському бієнале і намагаємося задобрити певні електоральні кластери", — наголосив аналітик.
Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.
А речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, які документи необхідні, аби виїхати за кордон.
