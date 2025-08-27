Виїзд чоловіків до 22 років за кордон — Мельник про ризики для мобілізації

Перевірка документів на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

Директор аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник прокоментував дозвіл на виїзд за кордон чоловікам до 22 років. За його словами, це викликає не лише питання про справедливість, а й ризики для мобілізації.

Про це Микола Мельник розповів в ефірі День.LIVE у середу, 27 серпня.

Реклама

Читайте також:

Дозвіл виїжджати чоловікам до 22 років

"Абсолютно це питання було неактуально ні для кого, але його порушили абсолютно штучно. Зараз отримують доволі негативне ставлення з боку армії, оскільки незрозуміло, "ми в одному човні чи не в одному", — каже Мельник.

Він припустив, що під прикриттям студентів з країни поїдуть і ті, хто давно закінчив професійні-технічні училища.

"Замість того, щоб концентруватися на питаннях підготовки кожного до того, що він буде воювати, ми поводимо себе так, ніби на світському бієнале і намагаємося задобрити певні електоральні кластери", — наголосив аналітик.

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову, яка дозволяє чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон.

А речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, які документи необхідні, аби виїхати за кордон.