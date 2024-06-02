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Выезд студентов за границу — что изменилось по новым правилам

2 июня 2024 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выезд студентов за границу — что нужно, чтобы выпустили из страны
Студенты на занятии в аудитории. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов 7 мая. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.

Об этом сообщает ТСН.ua в субботу, 1 июня.

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Какие студенты могут уехать за границу

Выехать из Украины студент может при условии, что он:

  • не подлежит мобилизации;
  • в возрасте от 18 до 22 лет;
  • имеет академическую стабильность сроком один семестр;
  • получает степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Какие студенты могут уехать за границу
Какие студенты могут пересечь границу. Фото: скриншот

Для пересечения границы необходим соответствующий пакет документов. С собой студент должен иметь:

  • е-билет студента;
  • заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от ТЦК;
  • справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
Какие документы нужно иметь студенту, чтобы уехать из страны
Необходимы документы для пересечения границы студентами. Фото: скриншот

Следуя этим правилам, студенты смогут выехать на обучение за границу.

Напомним, что право на отсрочку от мобилизации имеют не только студенты украинских вузов, но и иностранных вузов. Вместо этого украинские 17-летние ребята, получающие высшее образование за границей, должны вернуться в Украину для того, чтобы стать на военный учет.

Добавим, что некоторые мужчины имеют отсрочку от службы и бронь из-за статуса студента. Но в приложении "Резерв+" может не быть этой информации. Юрист Надежда Шуляк объяснила, почему так происходит и как это исправить.

мобилизация
студенты
война в Украине
війна
учеба
граница
закон
документы

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