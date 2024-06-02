Выезд студентов за границу — что нужно, чтобы выпустили из страны

Выезд студентов за границу — что изменилось по новым правилам
Кабинет министров Украины внес изменения в правила пересечения границы для студентов 7 мая. Поэтому, чтобы выехать на обучение в другую страну, соискатель образования должен соответствовать определенной категории и иметь пакет необходимых документов.
Об этом сообщает ТСН.ua в субботу, 1 июня.
Какие студенты могут уехать за границу
Выехать из Украины студент может при условии, что он:
- не подлежит мобилизации;
- в возрасте от 18 до 22 лет;
- имеет академическую стабильность сроком один семестр;
- получает степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Для пересечения границы необходим соответствующий пакет документов. С собой студент должен иметь:
- е-билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от ТЦК;
- справку от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
Следуя этим правилам, студенты смогут выехать на обучение за границу.
Напомним, что право на отсрочку от мобилизации имеют не только студенты украинских вузов, но и иностранных вузов. Вместо этого украинские 17-летние ребята, получающие высшее образование за границей, должны вернуться в Украину для того, чтобы стать на военный учет.
Добавим, что некоторые мужчины имеют отсрочку от службы и бронь из-за статуса студента. Но в приложении "Резерв+" может не быть этой информации. Юрист Надежда Шуляк объяснила, почему так происходит и как это исправить.
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