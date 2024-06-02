Виїзд студентів за кордон — що треба, щоб випустили з країни

Студенти на занятті в аудиторії. Фото: росЗМІ

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину кордону для студентів 7 травня. Тому щоб виїхати на навчання до іншої країни здобувач освіти повинен відповідати певній категорії та мати пакет необхідних документів.

Про це повідомляє ТСН.ua у суботу, 1 червня.

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Які студенти можуть виїхати за кордон

Виїхати з України студент може за умови, що він:

не підлягає мобілізації;

віком від 18 до 22 років;

має академічну стабільність терміном на один семестр;

здобуває ступінь бакалавра будь-якої спеціальності, або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.

Які студенти можуть перетнути кордон. Фото: скриншот

Натомість для перетину кордону потрібен відповідний пакет документів. Із собою студент повинен мати:

е-квиток студента;

завірену копію договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від ТЦК;

довідку від навчального закладу про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.

Необхідні документи для перетину кордону студентами. Фото: скриншот

Дотримуючись цих правил, студенти зможуть виїхати на навчання за кордон.

Нагадаємо, що право на відстрочку від мобілізації мають не тільки студенти українських вишів, а й іноземних вищих навчальних закладів. Натомість українські 17-річні хлопці, що здобувають вищу освіту за кордоном, повинні повернутися в Україну для того, аби стати на військовий облік.

Додамо, що деякі чоловіки мають відстрочку від служби та бронь через статус студента. Але в додатку "Резерв +" може не бути цієї інформації. Юристка Надія Шуляк пояснила, чому так стається і як це виправити.