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Выезд студентов за границу — в МОН раскрыли детали поручения президента

19 ноября 2023 06:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Выезд студентов за границу — в МОН раскрыли детали поручения президента
Студенты готовятся к занятиям. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал, какие изменения рассматриваются, чтобы упростить пересечение границы студентами. Как известно, президент Владимир Зеленский дал соответствующее поручение министерству.

Об этом Михаил Винницкий рассказал в эфире телемарафона.

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Винницкий отметил, что возможность выехать за границу будет у студентов определенного возраста и на некоторое время. Так, он уточнил, что речь идет о лицах от 18 до 22 лет, а разрешение на выезд будет предоставлено только для обучения за пределами страны.

Важно понимать, что сейчас этот вопрос только рассматривают, окончательного решения еще не было принято.

По словам заместителя, в министерстве рассматривают возможность односеместровой мобильности, что позволит студентам получить опыт обучения одного семестра в европейском университете во время получения бакалавриата.

"Тем более, что сейчас есть много возможностей от университетов наших партнеров, которые открыли свои двери украинским студентам и заинтересованы в том, чтобы наши студенты на один семестр поехали и поучились", — рассказал Винницкий.

Таким образом, выезд возможен для студентов-парней в возрасте 18-22 лет, но только в рамках обмена студентами.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил Минобразования упростить выезд за границу студентов, не подлежащих мобилизации.

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