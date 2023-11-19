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Виїзд студентів за кордон — в МОН розкрили деталі доручення президента

19 листопада 2023 06:33
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Виїзд студентів за кордон — в МОН розкрили деталі доручення президента
Студенти готуються до занять. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству. 

Про це Михайло Винницький розповів в ефірі телемарафону.

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Винницький зазначив, що змогу виїхати за кордон матимуть студенти певного віку та на певний час. Так, він уточнив, що мова йде про осіб від 18 до 22 років, а дозвіл на виїзд нададуть лише для навчання за межами країни. 

Важливо розуміти, що наразі це питання лише розглядають, остаточного рішення ще не ухвалили.

За словами заступника, в міністерстві розглядають можливість односеместрової мобільності, що дозволить студентам отримати досвід навчання одного семестру в європейському університеті під час здобуття бакалаврату.

"Тим паче, що зараз маємо багато можливостей від університетів наших партнерів, які відчинили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб наші студенти на один семестр поїхали і повчилися", — розповів Винницький.

Таким чином, Виїзд можливий для студентів-хлопців віком 18-22 роки, але лише в межах обміну студентами.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив Міносвіти спростити виїзд за кордон студентів, які не підлягають мобілізації.

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