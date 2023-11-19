Виїзд студентів за кордон — в МОН розкрили деталі доручення президента

Студенти готуються до занять. Фото: freepik.com

Заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький розповів, які зміни розглядаються, щоб спростити перетин кордону студентами. Як відомо, президент Володимир Зеленський дав відповідне доручення міністерству.

Про це Михайло Винницький розповів в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Хто зі студентів та на який термін зможе виїхати за кордон

Винницький зазначив, що змогу виїхати за кордон матимуть студенти певного віку та на певний час. Так, він уточнив, що мова йде про осіб від 18 до 22 років, а дозвіл на виїзд нададуть лише для навчання за межами країни.

Важливо розуміти, що наразі це питання лише розглядають, остаточного рішення ще не ухвалили.

За словами заступника, в міністерстві розглядають можливість односеместрової мобільності, що дозволить студентам отримати досвід навчання одного семестру в європейському університеті під час здобуття бакалаврату.

"Тим паче, що зараз маємо багато можливостей від університетів наших партнерів, які відчинили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб наші студенти на один семестр поїхали і повчилися", — розповів Винницький.

Таким чином, Виїзд можливий для студентів-хлопців віком 18-22 роки, але лише в межах обміну студентами.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив Міносвіти спростити виїзд за кордон студентів, які не підлягають мобілізації.