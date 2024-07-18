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Выезд из Украины — имеют ли студенты с отсрочкой такое право

18 июля 2024 21:41
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для студентов, возможность выезда за границу
Проверка документов на границе. Фото: dpsu.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине во время действия военного положения студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Но это не означает автоматического разрешения на выезд за границу, такое право предоставляется только при участии студента в программе академической мобильности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации во время особого периода при условии соблюдения нескольких важных условий.

Во-первых, это обучение на дневной или смешанной форме, во-вторых, последовательность получения образования (каждый новый уровень образования должен быть выше предыдущего).

Кому из студентов можно уезжать из Украины

Однако наличие отсрочки от мобилизации не означает, что такой гражданин имеет право выехать за пределы Украины.

"Обратите внимание на разъяснение возможности выезда из Украины в Правилах пересечения границы гражданами Украины на основании пунктов 2-6", — ответил такому гражданину Юрий Айвазян.

В пункте 2-6 говорится, что выезд без весомого основания невозможен.

Законодательство отмечает, что выезжать за пределы Украины разрешено студентам-мужчинам только по программам академической мобильности в образовательные учреждения Европы или остального мира.

Напомним, что есть три категории студентов, которые могут быть призваны на военную службу в июле.

Добавим, ряд университетов придумал схему как предотвратить использование высшего образования студентами, как способ уклониться от мобилизации. Да, они будут передавать информацию об отчислениях студентов в ТЦК .

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