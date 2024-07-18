Відстрочка для студентів, можливість виїзду за кордон

Перевірка документів на кордоні. Фото: dpsu.gov.ua

В Україні під час дії воєнного стану студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Але це не означає автоматичний дозвіл на виїзд за кордон, таке право надається лише за умови участі студента у програмі академічної мобільності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Студенти мають право на відстрочку від мобілізації під час особливого періоду, за умови дотримання кількох важливих умов.

По-перше, це навчання на денній чи змішаній формі, по-друге, послідовність здобуття освіти (кожен новий рівень освіти має бути вищий за попередній).

Кому зі студентів можна виїжджати з України

Та наявність відстрочки від мобілізації не означає, що такий громадянин має право виїхати за межі України.

"Зверніть увагу на роз'яснення щодо можливості виїзду з України у Правилах перетинання кордону громадянами України на підставі пунктів 2-6", — відповів такому громадянину Юрій Айвазян.

У пункті 2-6 йдеться про те, що виїзд без вагомої підстави неможливий.

Законодавство наголошує, що виїжджати за межі України дозволено студентам-чоловікам лише за програмами академічної мобільності до освітніх закладів Європи чи решти світу.

Нагадаємо, що є три категорії студентів, яких можуть призвати на військову службу у липні.

Додамо, низка університетів вигадала схему, як запобігти використанню вищої освіти студентами як способом ухилитись від мобілізації. Так, вони будуть передавати інформацію про відрахування студентів до ТЦК.