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Выезд за границу — разрешено ли это людям с двойным гражданством

21 октября 2024 17:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выезд за пределы Украины — могут ли уезжать за границу люди с двойным гражданством
Проверка на границе. Фото: gsminfo.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Иностранцам не запрещается выезд за пределы Украины во время военного положения. Но украинцев с запрещенным отечественным законодательством двойным гражданством сотрудники ГПСУ воспринимают прежде всего как граждан Украины, поэтому их за границу не выпустят.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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После объявления военного положения и всеобщей мобилизации военнообязанные граждане Украины потеряли возможность выезжать за пределы страны, процесс пересечения государственной границы для них запрещен.

Вместе с тем, для иностранцев такие ограничения не устанавливались, они, как и до войны, могут свободно въезжать и уезжать из Украины.

Как Украина воспринимает людей с двойным гражданством

Вместе с тем ситуация с гражданами, имеющими двойное гражданство, одно из которых — украинское, имеет свои особенности, о которых рассказал Андрей Демченко.

"В очередной раз могу отметить, что в Украине запрещено двойное гражданство", — напомнил спикер ГПСУ.

Поэтому, добавил Демченко, все граждане, имеющие два или более паспорта разных стран, в том числе и Украины, воспринимаются пограничниками исключительно как украинские граждане, поэтому на них распространяется запрет пересекать государственную границу во время военного положения.

Напомним, мы ранее писали, насколько реален процесс вручения повесток на границе.

Также мы сообщали, имеют ли право учителя, оформившие отсрочку, выезжать за пределы Украины.

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