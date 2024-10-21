Виїзд за межі України - чи можуть виїжджати за кордон люди з подвійним громадянством

Перевірка на кордоні. Фото: gsminfo.com.ua

Іноземцям не забороняється виїзд за межі України під час воєнного стану. Але українців із забороненим вітчизняним законодавством подвійним громадянством співробітники ДПСУ сприймають перш за все як громадян України — тому їх за кордон не випустять.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Після оголошення воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни України втратили можливість виїжджати за межі країни, процес перетину державного кордону для них заборонений.

Разом з тим, для іноземців такі обмеження не встановлювалися, вони, як і до війни, можуть вільно в’їжджати та виїжджати з України.

Як Україна сприймає людей з подвійним громадянством

Разом з тим, ситуація з громадянами, які мають подвійне громадянство, одне з яких — українське, має свої особливості, про які розповів Андрій Демченко.

"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", — нагадав речник ДПСУ.

Тому, додав Демченко, усі громадяни, які мають два чи більше паспорти різних країн, зокрема, і України, сприймаються прикордонниками винятково як українські громадяни — тому на них розповсюджується заборона перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали, наскільки реальним є процес вручення повісток на кордоні.

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