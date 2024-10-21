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Виїзд за кордон — чи дозволено це людям з подвійним громадянством

21 жовтня 2024 17:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виїзд за межі України - чи можуть виїжджати за кордон люди з подвійним громадянством
Перевірка на кордоні. Фото: gsminfo.com.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Іноземцям не забороняється виїзд за межі України під час воєнного стану. Але українців із забороненим вітчизняним законодавством подвійним громадянством співробітники ДПСУ сприймають перш за все як громадян України — тому їх за кордон не випустять.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Після оголошення воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов’язані громадяни України втратили можливість виїжджати за межі країни, процес перетину державного кордону для них заборонений.

Разом з тим, для іноземців такі обмеження не встановлювалися, вони, як і до війни, можуть вільно в’їжджати та виїжджати з України.

Як Україна сприймає людей з подвійним громадянством

Разом з тим, ситуація з громадянами, які мають подвійне громадянство, одне з яких — українське, має свої особливості, про які розповів Андрій Демченко.

"Вкотре можу зазначити, що в Україні заборонено подвійне громадянство", — нагадав речник ДПСУ.

Тому, додав Демченко, усі громадяни, які мають два чи більше паспорти різних країн, зокрема, і України, сприймаються прикордонниками винятково як українські громадяни — тому на них розповсюджується заборона перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Нагадаємо, ми раніше писали, наскільки реальним є процес вручення повісток на кордоні.

Також ми повідомляли, чи мають право вчителі, які оформили відстрочку, виїжджати за межі України.

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