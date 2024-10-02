Выезд за границу – возможность выезда за границу в командировку

Выезд за границу в командировку во время войны — когда это возможно
Военнообязанные граждане, оформившие отсрочку от мобилизации, не имеют права выезжать за границу даже в командировку. Такое право сохраняется за военнообязанными, которые оформили бронирование на работе.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка и право пересечения государственной границы
Часть военнообязанных граждан Украины в нынешних условиях имеет право на оформление отсрочки — для обучения, состояния здоровья, ухода за родней с инвалидностью и по другим причинам.
Отсрочка защищает этих граждан от мобилизации, но не предоставляет других прав — скажем, по выезду за пределы Украины.
Кто имеет право уезжать за границу
Так, отвечая студенту аспирантуры, имеющему отсрочку от мобилизации, по возможности выехать за границу в командировку, Владислав Дерий подчеркнул: "Вас не пропустят за границу. Обучение в аспирантуре не дает право на пересечение границы".
Юрист добавил, что выезд за пределы Украины в нынешних условиях возможен только для забронированных от мобилизации граждан, а не для отсрочки от призыва.
Напомним, мы писали о том, какие документы нужны забронированному гражданину, чтобы уехать за границу.
Также мы сообщали, имеют ли право на выезд за пределы Украины исключенные из военного учета лица.
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