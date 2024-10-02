Виїзд за кордон - можливість виїзду за кордон у відрядження

Перевірка документів на державному кордоні України. Фото: "Радіо Трек"

Військовозобов’язані громадяни, які оформили відстрочку від мобілізації, не мають права виїжджати за кордон навіть у відрядження. Таке право зберігається за тими військовозобов’язаними, які оформили бронювання на роботі.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Частина військовозобов’язаних громадян України в нинішніх умовах має право на оформлення відстрочки — для навчання, через стан здоров’я, для догляду за ріднею з інвалідністю та з інших причин.

Відстрочка убезпечує цих громадян від мобілізації, але не надає інших прав — скажімо, щодо виїзду за межі України.

Хто має право виїжджати за кордон

Так, відповідаючи студенту аспірантури, який має відстрочку від мобілізації, щодо можливості виїхати за кордон у відрядження, Владислав Дерій наголосив: "Вас не пропустять за кордон. Навчання в аспірантурі не дає право на перетин кордону".

Юрист додав, що виїзд за межі України у нинішніх умовах можливий тільки для заброньованих від мобілізації громадян, а не для тих, хто має відстрочку від призову.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібні заброньованому громадянину, аби виїхати за кордон.

Також ми повідомляли, чи мають право виїзду за межі України виключені з військового обліку особи.