Как выехать за границу исключенном из военного учета — какие нужны документы

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Исключенные с воинского учета граждане не должны иметь при себе для пересечения государственной границы справку военно-врачебной комиссии. А вот военно-учетный документ, где указано об исключении из военного учета, обязателен.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.

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В условиях военного положения и общей мобилизации украинские пограничники начали проверять военно-учетные документы у всех мужчин от 18 до 60 лет.

Эти документы могут быть как бумажными, так и электронными.

Кому справка ВВК не нужна

В случае отсутствия военно-учетного документа гражданину откажут в пересечении границы.

А вот другие документы не являются обязательными. Скажем, граждане, исключенные с воинского учета, не должны иметь при себе справку военно-врачебной комиссии, которая подтвердит непригодность этого лица к воинскому учету.

Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание грозит за незаконное пересечение границы.

Добавим, пограничники объяснили, как происходит пересечение границы с "Резерв+".