Как выехать за границу исключенном из военного учета — какие нужны документы

Выезд за границу исключенного с учета — нужна ли справка ВВК
Исключенные с воинского учета граждане не должны иметь при себе для пересечения государственной границы справку военно-врачебной комиссии. А вот военно-учетный документ, где указано об исключении из военного учета, обязателен.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Андрей Карпенко.
Проверки на границе
В условиях военного положения и общей мобилизации украинские пограничники начали проверять военно-учетные документы у всех мужчин от 18 до 60 лет.
Эти документы могут быть как бумажными, так и электронными.
Кому справка ВВК не нужна
В случае отсутствия военно-учетного документа гражданину откажут в пересечении границы.
А вот другие документы не являются обязательными. Скажем, граждане, исключенные с воинского учета, не должны иметь при себе справку военно-врачебной комиссии, которая подтвердит непригодность этого лица к воинскому учету.
Напомним, мы ранее писали о том, какое наказание грозит за незаконное пересечение границы.
Добавим, пограничники объяснили, как происходит пересечение границы с "Резерв+".
Читайте Новини.LIVE!