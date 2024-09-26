Як виїхати за кордон виключеному з військового обліку — які потрібні документи

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Виключені з військового обліку громадяни не повинні мати при собі для перетину державного кордону довідку військово-лікарської комісії. А от військово-обліковий документ, де вказано про виключення з військового обліку, є обов’язковим.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.

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В умовах воєнного стану та загальної мобілізації українські прикордонники почали перевіряти військово-облікові документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

Ці документи можуть бути як паперовими, так і електронними.

Кому довідка ВЛК не потрібна

У випадку відсутності військово-облікового документу громадянину відмовлять у перетині кордону.

А от інші документи не є обов’язковими. Скажімо, громадяни, які були виключені з військового обліку, не повинні мати при собі довідку військово-лікарської комісії, яка підтвердить непридатність цієї особи до військового обліку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону.

Додамо, прикордонники пояснили, як відбувається перетин кордону з "Резерв+".