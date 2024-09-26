Як виїхати за кордон виключеному з військового обліку — які потрібні документи

Виїзд за кордон виключеного з обліку — чи потрібна довідка ВЛК
Виключені з військового обліку громадяни не повинні мати при собі для перетину державного кордону довідку військово-лікарської комісії. А от військово-обліковий документ, де вказано про виключення з військового обліку, є обов’язковим.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Андрій Карпенко.
Перевірки на кордоні
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації українські прикордонники почали перевіряти військово-облікові документи у всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.
Ці документи можуть бути як паперовими, так і електронними.
Кому довідка ВЛК не потрібна
У випадку відсутності військово-облікового документу громадянину відмовлять у перетині кордону.
А от інші документи не є обов’язковими. Скажімо, громадяни, які були виключені з військового обліку, не повинні мати при собі довідку військово-лікарської комісії, яка підтвердить непридатність цієї особи до військового обліку.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону.
Додамо, прикордонники пояснили, як відбувається перетин кордону з "Резерв+".
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